A essere bravi fino in fondo c'è dell'altro da fare, ecco cosa

TERMOLI. Ci piace questo ping pong mediatico, ci piace aver apprezzato il lavoro svolto e proprio per questo vogliamo andare fino in fondo sperando, anche questa volta, di poter pubblicare un altro intervento per ringraziare del pronto intervento.



Diverse segnalazioni ci hanno fatto notare che ai piedi del segnale c'è un tratto di marciapiede che ha bisogno dell'intervento di uomini di buona volontà. L'immagine è eloquente, ma a voler essere chiari fino in fondo invitiamo ad aggiustare quel breve tratto di marciapiede e renderlo fruibile a carrozzelle e passeggini. E' quanto ci segnala ad esempio Daniela, la ringraziamo e ben volentieri giriamo la richiesta. Alla prossima pubblicazione...