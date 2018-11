TERMOLI. Siamo tornati, si fa per dire, sul luogo del "delitto" dopo 18 giorni da quel 29 ottobre, quando vennero per parlare sulla questione del faro di Termoli, ispettori del provveditorato delle opere pubbliche di Campania e Molise. Lunedì 29 ottobre era presente anche il Consigliere comunale che segue la vicenda, Mario Orlando. Alla fine dell'incontro, abbiamo parlato con loro, assicurandoci che, tutto era stato definito e che nel giro di una settimana, condizioni meteo permettendo, sarebbero iniziati i lavori per la ricostruzione del faro.

Il tempo fino a ieri li ha attesi benevolmente ma dei lavori nemmeno l'ombra. Ora che arriveranno perturbazioni, possiamo ipotizzare che slitteranno ancora e che, come regalo di Natale sarà difficile averlo di nuovo e, forse nemmeno per la Befana. Ora noi ci terremmo a sapere se qualcuno sa il motivo di questi ritardi così da evitare di fare congetture e di fare battute. La vicenda l'abbiamo presa a cuore e siamo sempre attenti ai suoi sviluppi.