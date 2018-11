TERMOLI. Ci è giunta segnalazione di un utente riguardante i servizi igienici dell’Asrem di via del Molinello.

Il nostro lettore lamenta in particolare una situazione di sporcizia e degrado piuttosto evidente che purtroppo non è occasionale ma che ormai si perpetua regolarmente da un po’ di tempo.

Ovviamente la causa potrebbe anche essere dovuta a degli utenti particolarmente maleducati, ma vorremmo chiedere all’ente preposto una maggiore attenzione (magari aumentando la frequenza dei cicli di pulizia) su queste problematiche purtroppo spesso sottovalutate ma in realtà molto importanti per le tante persone a volte anche in difficoltà che si recano presso questo poliambulatorio abitualmente.