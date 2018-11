TERMOLI. Giorno di protesta per gli agenti di Polizia aderenti al Siap, che rivendicano un trattamento nettamente più riguardoso rispetto agli spiccioli destinati alle forze dell’ordine dal decreto sicurezza. Ci si aspettava molto di più e invece il coro è unanime nel Siap, pochi soldi e mal spesi, che a regime porteranno 15 euro netti l’anno in più nella busta paga, quasi un insulto.

Così, ieri mattina, in vista proprio della manifestazione odierna a carattere nazionale e che avrà, luogo anche in Molise, sia a Termoli, davanti al commissariato di Polizia di via Cina che davanti alla questura e alla prefettura di Campobasso, il Siap coi vertici nazionali formati dal segretario generale Giuseppe Tiani e dal dirigente Vito Ventrella, accompagnati dai dirigenti molisani Pace, Quici e Dell’Aquila, ha incontrato gli iscritti del territorio, proprio per arringare il diritto rivendicato dal sindacato a un migliore trattamento economico. Un incontro vissuto nella sala conferenza di via Cina. Mostrata la stesura finale del volantino e la nota che verrà diffusa oggi.

«La Legge di Bilancio promossa dal Governo del “cambiamento” così com’è concepita ad oggi e viste le cifre che circolano è fortemente deludente per i poliziotti e per tutti gli operatori dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Risorse finanziarie irrisorie per il rinnovo del contratto di lavoro, così come sono insufficienti per i decreti correttivi del riordino delle carriere: sperequazioni e mancati riconoscimenti delle anzianità pregresse nelle qualifiche di tutti i ruoli non possono essere sanati da una previsione di spesa di 70 milioni di euro a fronte degli almeno 100 milioni indispensabili. Ancora una volta le donne e gli uomini in divisa costretti a vedere vanificate aspettative? Ancora una volta siamo vittime di annunci e spot elettorali?

Il Siap non ci sta… venerdì nella fascia oraria dalle 8 alle 13 davanti le prefetture, le questure e tutti gli Uffici periferici della Pubblica Sicurezza, gli uomini e le donne del Siap, in presidi pacifici e organizzati, distribuiranno il volantino allegato con il quale si spiegano le ragioni della protesta e della battaglia per la tutela dei diritti reali dei Poliziotti: stipendio e riconoscimento professionale (carriera). Chiederemo attenzione e sensibilità perché la sicurezza è un bene comune e chi è preposto a garantirla deve essere tutelato: per il bene del Paese e della democrazia». Nel corso del confronto trattati anche i temi della carenza in organico, che secondo Ventrella a regime dovrebbe essere risolta, del pensionamento, dei concorsi di avanzamento di grado e del riordino delle carriere.