Un nuovo strumento per salvare vite: in piazza Monumento ci sarà il defibrillatore

TERMOLI. La cerimonia di inaugurazione di un Totem dotato di defibrillatore acquistato dal Lions Club Termoli Host e dal Leo Club, si svolgerà sabato 17 novembre, alle ore 11,00 in piazza Monumento a Termoli, presso la statua dedicata a Gennaro Perrotta, alla presenza del sindaco Angelo Sbrocca e di altre autorità. Il totem con l’annesso defibrillatore sarà donato dal Lions Club Termoli Host e dal Leo Club alla Misericordia di Termoli che si occuperà della corretta gestione e manutenzione della strumentazione sanitaria. Il defibrillatore è un’apparecchiatura necessaria per intervenire tempestivamente in caso di improvviso arresto cardiaco, di qui la necessità di posizionarlo in luoghi di grande affluenza, in quando permette di ripristinare tempestivamente il battito cardiaco consentendo in tal modo di salvare vite umane.