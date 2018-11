Progetto del Tunnel affidato definitivamente alla ditta De Francesco

TERMOLI. A nulla sono servite diffide, ricorsi, esposti e atti di significazione. E nemmeno l'ultima conferenza stampa.

A 48 ore dalla dichiarazione di efficacia della variante al Prg, il rup Livio Mandrile ha affidato definitivamente il project financing alla De Francesco Costruzioni.

E' di ieri, ma pubblicata oggi, la determina numero 2152, che mette fine a questo segmento di procedura amministrativa, con codesto dispositivo:

RITENUTO: di aggiudicare in via definitiva la realizzazione e gestione con il ricorso alla finanza di progetto del “Sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli - Tunnel di raccordo stradale tra il Porto di Termoli e il Lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata ‘Pozzo Dolce’”.

VISTI:

l’art.107 del d.Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze proprie dei Dirigenti; lo Statuto comunale; il d.Lgs n. 50/2016 – Codice dei contratti e ss.mm.ii.; il d.P.R. n. 380/2001 – Testo unico dell’edilizia; la Legge n. 241/1990, art. 14 e segg. che normano lo svolgimento delle conferenze di servizi; l’art. 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; la deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 (prot. DICA n. 5780 del 19/03/2018; la determinazione conclusiva del procedimento della conferenza di servizi decisoria n. 543 del 30/03/2018 e successiva determinazione dirigenziale n.r.g. 546/2018 di rettifica date erroneamente riportate nella D.D. n. 543/2018; le deliberazioni del Consiglio Comunale di Termoli: n. 13/2018 del 19/04/2018 – di adozione della variante al P.R.G.; n. 29/2018 del 27/07/2018 – di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante al P.R.G.; n. 37/2018 del 13/11/2018 – di disposizione dell’efficacia della variante al P.R.G., non dissentita dalla Regione Molise entro il termine dei 90 gg. dalla ricezione della delibera di cui al punto che precede.

DETERMINA



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; DI AGGIUDICARE in via definitiva alla ditta “De Francesco Costruzioni S.a.s.”, con sede in Via Aldo Moro, 4 – 86090 Castelpetroso (IS) - Codice Fiscale e Partita IVA 00404240947, la realizzazione e gestione con il ricorso alla finanza di progetto del “Sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli - Tunnel di raccordo stradale tra il Porto di Termoli e il Lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata ‘Pozzo Dolce’”.

Cliccando qui si consulta l'intero atto.