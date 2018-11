TERMOLI. Si è concluso il percorso “Circuiti Civici”, iniziativa rivolta a giovani imprenditori e condivisa a livello interdiocesano, dedicato alla formazione e alla creazione di nuove attività di impresa.

Grazie all'accompagnamento da parte del progetto Policoro, Milenst e Ares 2.0 i giovani startupper selezionati hanno presentato le loro dodici idee progettuali a una giuria composta da manager, imprenditori, esperti di fundraising.

In dieci settimane le startup hanno dato forma alle idee validate e definite con la realizzazione di un business model Canvas e di un “pitch” per la presentazione delle proposte innovative.

Un percorso che ha visto nella Diocesi di Termoli-Larino giovani aspiranti imprenditrici selezionate:

Giacinta Gasdia, Luisa Turdò e Ilaria Sparvieri.

Un esempio dei progetti presentati è “Touch you - Communicative Underwear che nasce – spiega Ilaria Sparvieri –“per rispondere al bisogno di valori e di equilibrio tra il contatto virtuale e quello reale oggi è un valore condiviso da molti Millennials (nati da 1980-2000) e non solo. “Touch you” Communicative Underwear è un progetto d’impresa innovativa dedicato al mondo della pigiameriache mette al primo posto la felicità dell’essere umano e comunica il valore del contatto fisico anche sul prodotto. Come? Eh, lo scoprirete presto. Ma Touch You è anche di più – continua la giovane imprenditrice - il pigiama sarà personalizzabile con messaggi di testo personali, Link a video o canzoni per un idea regalo utile ma soprattutto unica e irripetibile”.

In queste settimane le aspiranti imprenditrici hanno continuato ad approfondire le loro imprese con un percorso - sottolinea Giacinta Gasdia- che è nato quasi per caso ma che si è rivelato molto interessante facendo conoscere un mondo che prima era sconosciuto, quello delle start Up.

Sono stata accompagnata passo passo in un percorso di crescita personale e professionale che spero mi aiuti a rendere realizzabile la mia idea di impresa fortemente radicata nel territorio molisano”.

Diocesi di Termoli-Larino