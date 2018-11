TERMOLI. Altro che tunnel, noi contiamo i giorni che ci separano, pochi oramai, per fortuna, dal cambio di gestione in capo al servizio dell’igiene urbana cittadina, ma la situazione è di totale abbandono e generalmente incontrollata.

Non ci riferiamo in questa sede al ritiro dei rifiuti per la raccolta differenziata, l’unico aspetto che forse raggiunge una risicata sufficienza, tranne casi che abbiamo provveduto a segnalare.

Ci riferiamo, invece, agli abbandoni di rifiuti sul territorio, ai parchetti sporchi che non vengono puliti – in viale d’Italia dopo settimane giacciono in brutta mostra ancora i pannolini sugli arredi urbani dell’area verde – e allo spazzamento inesistente, specie nelle zone periferiche.

Un cocktail esplosivo, che danneggia l’immagine della città di Termoli e la fa sprofondare nel degrado.

Sono anni che ci battiamo su questo. Ma evidentemente è come se seminassimo pillole di civiltà sul cemento.

Latita la civiltà dei cittadini, latita l’efficienza dei pulitori, latita l’efficacia dei controllori e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Proponiamo un piccolo spaccato di quello che nella realtà è speculare di tutto il territorio, non solo del materasso vista Castello che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook appena ieri. Uno spaccato che ancora una volta ci riporta tra via Argentina e via Perù, come se questa scelta toponomastica davvero sia incline a trasformare quelle strade in giungla urbana. Ma è soltanto la punta dell’iceberg.