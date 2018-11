Liste d'attesa insopportabili negli ospedali molisani

CAMPOBASSO. Occorrono mediamente 426 giorni di attesa all'ospedale di Agnone (Isernia) per effettuare un esame endoscopico del colon (Sigmoidoscopia), che permette di vedere le pareti dell'ultima parte dell'intestino (sigma e retto).

È quanto emerge dal monitoraggio sui tempi medi di attesa effettuato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) lo scorso 2 novembre. Tempi lunghi anche per sottoporsi ad una ecocolordopplergrafia cardiaca, 396 giorni al Poliambulatorio Asrem di Isernia, 285 al 'Cardarelli' di Campobasso. Attese non brevi per quanto riguarda alcune visite specialistiche: 199 giorni per quella cardiologica al Poliambulatorio di Bojano, 289 per oculistica all'ospedale di Larino.