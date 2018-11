Borgo dei Borghi, in gara Larino

LARINO. Dopo Castelpetroso e Fornelli, sperando di ripetere il successo di Bagnoli del Trigno, Larino approda alla prima serata nella trasmissione “Il Borgo dei Borghi”, che andrà in onda questa sera su Rai Tre, con la conduzione di Camila Raznovich. Un viaggio nell’Italia dei borghi con lo storico dell’arte Philippe Daverio. Inoltre, su www.rai.it/borgodeiborghi vota il tuo borgo preferito fino al 22 novembre. Il 24 novembre finalissima in diretta con la proclamazione del borgo più bello.

Sessanta borghi, venti per ciascuna regione, tre eliminatorie e una grande gara finale dove una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d’Italia 2018. Il “Il Borgo dei Borghi”, il nuovo programma di Rai 3 in onda il sabato alle 21.40, è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio.

Nella puntata odierna ci sarà il Borgo di Larino, situato tra le colline del Basso Molise, nella provincia di Campobasso. La sua fondazione è databile intorno al XII secolo a.C. per mano del popolo Italico degli Osci. Incanta la facciata della Cattedrale di San Pardo, con il bel portale decorato con statue, ricchi capitelli e immagini floreali. Ancora, da visitare sono l'anfiteatro romano e il Palazzo Ducale. Larino è nota per il tradizionale Carnevale che vanta notevoli maestranze tra i cartapestai. Per la cucina, uno dei piatti tipici è quello povero a base di mollica di pane e intitolato a San Giuseppe.

E’ possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018.