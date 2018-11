Divieto di fermata in via Campania

TERMOLI. Ordinanza su via Campania da parte del dirigente Vito Tenore. Considerato che in via Campania, la sosta dei veicoli sulla carreggiata in entrambi i sensi di marcia, stante l’insufficiente larghezza della sede stradale, produce situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, l’amministrazione comunale corre ai ripari. Tenuto conto del giusto contemperamento dell'interesse pubblico primario che l'amministrazione intende perseguire nella specifica materia (maggiore sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale nella zona) e degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, da salvaguardare con il minor sacrificio possibile degli stessi; considerato detto interesse pubblico primario possa essere perseguito in modo ottimale mediante l'introduzione del divieto di fermata (0 – 24) nella sopra menzionata strada su entrambi i lati della carreggiata; ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la fermata e la sosta in via Campania, viene ordinato il divieto di fermata su entrambi i sensi di marcia di via Campania. Toccherà ai Lavori pubblici mettere a dimora la necessaria segnaletica stradale verticale, in conformità al Nuovo codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendola in perfetta efficienza.