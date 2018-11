TERMOLI. "Questo Povero grida e il signore lo ascolta", questo il motto coniato per "la Giornata mondiale dei Poveri": Caritas Aperta fino a domani 18 novembre.

Dal 12 novembre diverse le iniziative in funzione e rivolte al popolo purtroppo, sempre più in aumento dei poveri.

Un esercito di volontari della Diocesi termolese, della Caritas Diocesana e anche grazie alla collaborazione degli studenti dell'Istituto Alberghiero che dal 12 al 18 novembre, hanno servito agli ospiti della Caritas la colazione alle 8.30.

Mentre i volontari della Caritas Diocesana alle 13, hanno servito il pranzo e alle 19, la cena è stata servita dai giovani volontari della diocesi.

Ma come dicevamo, ci sono stati altri eventi correlati, come ad esempio dal 12 al 16 Novembre che sono stati messi in atto dei laboratori di incontri e testimonianze con gli studenti dei vari istituti superiori della città di Termoli.

Domani, domenica 18, alle ore 18, si terrà la preghiera interconfessionale, cena e animazione a cura del clan Zenith - Archè Agesci Termoli 1.