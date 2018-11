Sisma, il Rotary Molise incontra il sindaco di Montecilfone

Campobasso. Si è tenuto venerdì 16 novembre, presso l’hotel San Giorgio di Campobasso, il primo incontro tra i Presidenti dei Rotary Club del Molise e il primo cittadino di Montecilfone, dottor Franco Pallotta, per programmare interventi e strategie da mettere in atto a supporto del comune molisano rimasto duramente colpito dopo il sisma dello scorso mese di agosto.

L’iniziativa coinvolge i Rotary di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino, rappresentati dai loro rispettivi presidenti Gianni Palange, Pasquale Corrado, Rossella Travaglini ed Antonio Guarino.

“È necessario non spegnere i riflettori sul comune di Montecilfone – hanno spiegato i Presidenti dei Rotary molisani – il Comune presenta difatti una serie di criticità che vanno attenzionate e non gettate nel dimenticatoio.

I Rotariani, nel loro piccolo, hanno deciso di unire le forze per cercare di attuare dei Service che portino a qualcosa di concreto per la popolazione dell’area colpita”.

Il Rotary Club di Isernia ha intanto già organizzato per il prossimo 2 dicembre, presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia, un concerto volto a raccogliere fondi per il terremoto dal titolo “Best of Bee Gees: Tree Gees” che si terrà alle ore 17.30.