Micro-infusori per diabetici, sale la protesta

TERMOLI. Del 3 novembre scorso la denuncia pubblica di due presidenti di associazione, Giuseppe Ferrieri e Rocco Fernando Giacomodonato, rispettivamente per l’associazione diabetici del Basso Molise e l’Aniad, che mettevano in evidenza una determina regionale che di fatto costringeva i malati di questa insidiosa patologia a rinunciare alla legittima comodità di avere i micro-infusori all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Si mosse anche la politica, con una interrogazione firmata dal consigliere dem Vittorino Facciolla, ma la situazione non è mutata col volgere delle due settimane e così sale la protesta di chi è costretto a subire ulteriori disagi.

«Siamo diabetici. Siamo malati. Siamo pazienti dell'ospedale di Termoli ma in questo periodo siamo carne da macello delle istituzioni che vogliono farci ‘traslocare' a Campobasso! Noi non ci stiamo!»

Dopo l'annuncio shock ricevuto qualche giorno fa, i pazienti affetti da diabete di tipo 1 che usufruiscono dei micro-infusori (erogatori di insulina h 24), non ci stanno e dicono la loro.

Secondo la delibera, tutti i pazienti diabetici dell'ospedale di Termoli dovranno recarsi a Campobasso per tutto ciò che riguarda l'impianto, la sostituzione del micro e i controlli. A che pro? In molti se lo chiedono.

«Anzi, noi ci aspettavamo un reparto diabetologico, dove poter accogliere le persone e non mandarle in altri reparti dove, non tutti sanno curare un paziente diabetico. Noi ci aspettavamo un reparto di pediatria diabetologica, perché siamo stanchi di dover andare a Chieti o a Napoli quando a un bambino viene diagnosticata la patologia. Ci aspettavamo fondi e/o convenzioni con le grandi aziende che collaborano con Termoli, vedi Medtronic, Roche.

E invece no. Secondo qualcuno Termoli non va bene. Termoli che sta diventando un centro all'avanguardia, Termoli che racchiude a sé tantissimi pazienti diabetici giovani e giovanissimi che, si affidano letteralmente alla cura della dottoressa Vitale.

La domanda sorge spontanea: perché spostare qualcosa che va bene? Perché spostare qualcosa che nella zona Termoli- Larino funziona dai primi anni del 2000? Sapete quant’è la percentuale dei microinfusori impiantati nei pazienti del Basso Molise? Il 60%! Capite? Allora di che parliamo.

Crediamo che ci sia qualcosa sotto. Crediamo che le donne con gli attributi, diano ancora fastidio a questo paese, a questa regione ancora troppo maschilista.

Noi ci batteremo affinché nulla venga spostato a Campobasso, anche perché a quel punto noi, già saremo nei centri delle Regioni limitrofe. Non siamo un numero come lo saremmo a Campobasso. Qui a Termoli siamo una famiglia. Venite a farvi un giro. Guardate l’umanità, il lavoro e la passione che ogni giorno ci mettono medici e infermieri.

Non siamo malati di serie B, abbiamo un peso e una voce e le useremo con tutte le nostre forze».

Le proposte sono tante, incluse una raccolta firme e incontrare il presidente della giunta regionale Donato Toma.