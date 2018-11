Il Carnevale di Larino raddoppia: 4 sfilate e una festa in maschera

LARINO. Dopo 43 edizioni si pongono finalmente le basi per un rilancio del Carnevale Larinese!

Un grande traguardo per la manifestazione carnevalesca frentana che, grazie alla tenacia dell’Associazione Larinella (promotrice dell’iniziativa) ed alla disponibilità del Comune di Larino, avrà un regolamento ufficiale approvato nello scorso Consiglio Comunale.

Prende così ufficialmente il via la 44esima edizione della kermesse, con l’avviso pubblico per la selezione dei bozzetti per la realizzazione dei carri allegorici che dovranno essere presentati attraverso una domanda di partecipazione da consegnare entro il prossimo 4 dicembre.

La novità assoluta sarà la doppia sfilata in due weekend consecutivi per valorizzare ulteriormente l’evento. Le date annunciate saranno il 2 e 3 Marzo ed il 9 e 10 Marzo. A conclusione della manifestazione è prevista inoltre una grande festa in maschera per sabato 16 Marzo.

A sostegno della manifestazione, ed in particolare per sostenere le ingenti spese dei ragazzi che costruiscono i carri, sarà anche organizzata la lotteria del carnevale.

Infine riserviamo grandi speranze nella partecipazione al bando nazionale dei Carnevali Storici d’Italia per ottenere nuove risorse utili all’organizzazione di un spettacolo carnevalesco di alto livello, tale da poter competere con le più grandi e famose manifestazioni italiane. Il tutto grazie anche alla collaborazione con l’amministrazione comunale frentana, resasi disponibile ad accogliere le nostre richieste.

Associazione Culturale LARINELLA