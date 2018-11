Alberi per il futuro anche in Molise

ISERNIA. Tantissimi i volontari che domenica 18 novembre in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra il 21 di questo mese, in oltre 140 Comuni d’Italia da Nord a Sud, hanno messo a dimora senza bandiere circa 10 mila nuovi alberi. Ben 5 nel comune di Isernia, nel Quartiere San Lazzaro, ma oltre 50 alberi in totale su tutto il territorio molisano nei comuni di Campobasso, Venafro, Campomarino, Vinchiaturo e Conca Casale.

Presenti all’iniziativa in via Tedeschi ad Isernia, numerosi partecipanti intervenuti e i portavoce del Movimento 5 stelle, Mino Bottiglieri per il Comune e Rosalba Testamento per la Camera Dei Deputati.

“E’ fondamentale piantare tanti nuovi alberi e creare nuove aree boschive urbane per combattere l’inquinamento ed i cambiamenti climatici che, come ha denunciato il segretario generale dell’Onu di recente,stanno avanzando più velocemente del previsto” – ha precisato Rosalba Testamento.

“Ogni albero produce ossigeno per 2,5 esseri umani e inoltre gli alberi contribuiscono a bloccare polvere sottili e altri inquinanti, a preservare la biodiversità e contribuiscono naturalmente alla mitigazione delle temperaturee all’inquinamento acustico” – Continua la Portavoce Pentastellata.

“Gli alberi, come l’aria, sono patrimonio di tutti, la forestazione urbana è una delle misure di mitigazione necessarie per combattere l’inquinamento ed i cambiamenti climatici. Basti pensare che ogni albero assorbe anidride carbonica, ozono e migliora il microclima; creare boschi urbani è un vero toccasana per la biodiversità ed una delle cose più importanti che possiamo fare contro il riscaldamento globale.

Senza contare tutti i benefici percepibili in termini di qualità della vita delle persone, con la creazione di spazi per la socialità, il tempo libero, l’attività fisica e il relax.”

“Piantare nuovi alberi, ci darà inoltre la possibilità di preservare i territori italiani e ripristinare il patrimonio forestale del paese messo duramente alla prova dagli incendi boschivi degli ultimi anni. Dal 2015 ad oggi grazie a questa iniziativa abbiamo piantato oltre 27.000 alberi in 72 città italiane. Quest’anno si è raddoppiato il numero di Comuni con oltre 40 mila alberi messi a dimora.” – conclude il Portavoce alla Camera Rosalba Testamento.

Presente domenica anche il Consigliere Mino Bottiglieri, promotore al Comune dell’iniziativa Alberi Per il Futuro: “Le città continuano a crescere e la popolazione che risiede nei centri urbani continua ad aumentare. Per questo motivo, nella progettazione delle città è fondamentale combattere l’inquinamento e ridurre l’impatto ambientale dei centri urbani, che diventano vero e proprio traino per un corretto sviluppo sostenibile. E’ importante non solo progettare e sviluppare nuove aree verdi, ma anche rivalorizzare e riappropriarsi di quelle esistenti”.