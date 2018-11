U’ ciambutt, il vino del Biferno e l’incidente al pozzo

TERMOLI. In campagna, zona Biferno. A vendemmiare. Compenso: ‘ciambutt e vino a volontà. Ma un incidente movimentò quella giornata di settembre (inizio anni 60) più di quanto avessi potuto immaginare. Ai compagni di scuola si aggregarono gli amici degli amici. Alcuni neanche si conoscevano tra di loro. E così il gruppo di neo lavoratori superò le trenta persone. Dotati di forbice e cesto tutti a raccogliere uva. Insieme a risate, grida e confusione. Ma all’ora dell’intervallo – pranzo tutti a mangiare u ‘ciambutt (per quelli che non lo conoscono: melanzane peperoni, pomodori, uova. Il tutto con vari condimenti. Piatto povero, ma ricco di sapori) e bere un vino sciolto (per definizione senza un nome) della zona del Biferno e dello stesso vitigno per il quale stavamo vendemmiando.

Ad un certo punto di un battibecco inizialmente bonario, uno dei due litiganti gettò il portafoglio dell’altro (come fosse riuscito a prenderlo non è dato sapere) dentro il pozzo, situato in una piazzola al centro del vigneto a fianco di una piccola struttura in pietra (per ripararsi nelle giornate di freddo e di pioggia)

Sorpresa e risate di tutti, non certo da parte del proprietario. Che si lamentava, non per i soldi che erano pochissimi dati i tempi magri, ma per la perdita della carta d’identità. (Non ho mai capito quella disperazione. Forse perché oggi il rifacimento di una nuova è cosa da poco, mentre a quei tempi…)

La scena andò avanti per parecchio tempo (circa mezz’ora). Parecchi prendevano posizione contro il gesto insano, altri consolavano il danneggiato, altri ancora se ne fregavano continuando a mangiare e bere.

Ma ecco il secondo colpo di scena. Il titolare della carta d’identità si spoglia rimanendo in boxer e si cala giù nel pozzo. Arrivato a pelo d’acqua si tuffa per ripescare il prezioso cartoncino in cui c’è la sua identità. Ad ogni immersione un applauso, ad ogni emersione una delusione. Finalmente gli applausi finali: la carta è stata ripescata.

Finito u ‘ciambutt, in una vendemmia non si può non mangiare uva in abbondanza e bere vino anch’esso in abbondanza tale da sentire il suo profumo per tutto il resto della giornata.

Dopo oltre 30 anni (anni novanta) mi trovo ad un pranzo di lavoro. Il ristorante era come al solito selezionato: stellato o per lo meno su una guida gastronomica.

Nel mio ruolo di consulente di direzione (sempre ospite e sempre non pagante) preferisco che il vino venga scelto da altri abbozzando di averne una modesta conoscenza.

In uno di questi pranzi nel sorseggiare quello prescelto (da altri come al solito), le mie papille gustative, come avessero avuto a disposizione la macchina del tempo, tornarono indietro fino a quella lontana giornata di vendemmia.

Presi la bottiglia simulando una normale curiosità circa l’origine del vino mentre in verità ero preso (se pur per pochi attimi) dalla sindrome del ricercatore.

Scoprii così una memoria gustativa che non pensavo di avere. Ed ebbi la conferma che il vino racchiuso in una elegante bottiglia, con una bella etichetta con adeguato appeal, (ben posizionato in una classifica mondiale in una verifica successiva) proveniva da quell’uva del Biferno di tanti anni prima.

Un vino Doc del Molise che aveva fatto carriera. Felicemente misi in evidenza ai commensali la coincidenza tra l’origine del vino e la mia: Termoli, Molise.