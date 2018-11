Prestiti e avvio al lavoro: l'esperienza della diocesi di Termoli

TERMOLI. Uno sguardo al mondo dei prestiti ed una puntata ad una iniziativa che gli si avvicina molto, pur rimanendone lontana. E’ possibile incontrare questi due mondi in Molise; ma prima occorre tracciare una veduta d’assieme. Cominciamo col mondo dei soldi. Il 46% degli Italiani non disporrebbe di tanto danaro da potere coprire una spesa improvvisa sia pure solo di 400 euro. Dirlo parrebbe esagerato; ma è pur vero che, ove si presentasse un’emergenza, una gran parte di persone sarebbe costretta a vendere un bene di valore od a chiedere un prestito a parenti o ad amici. A questo punto è naturale che la soluzione migliore sarebbe quella di potere accedere ad un credito più semplice e diretto. Sfortunatamente, questa tipologia di cittadini può vantare un ‘punteggio bancario’ basso, ragion per cui domandare danaro da rendere non è cosa facile. E, allora, come affrontare tante piccole emergenze? ‘Online’ s’incappa in molteplici opzioni; e così un prestito veloce in contanti finisce col differire da quello che si affronterebbe per il tramite di un istituto di credito. Tramite il ‘web’ è possibile richiedere un prestito in pochi minuti ; e, a richiesta approvata, i soldi ti arrivano direttamente sul conto, talvolta persino entro una giornata. Naturale che, preliminarmente, occorra conoscere le condizioni per l’elargizione. Poi occorre appoggiarsi ad un’agenzia online che mostri di volerti sorreggere appieno, magari facendosi aiutare accedendo ai vari siti che pongono a confronto le varie tariffe. Solo così si potrà scegliere l’erogatore più adatto alle proprie esigenze. I requisiti sono: avere 18 anni; dimostrare la propria fonte di reddito; essere titolare di un conto corrente; fornire un numero telefonico ed un indirizzo elettronico. I vantaggi sono tanti: pagare le bollette arretrate senza patémi; acquistare generi alimentari; affrontare un problema meccanico da superare per rimettere in istrada la tua autovettura; coprire il tuo conto in banca. Insomma si tratta di un sistema attivabile unicamente per risolvere le piccole emergenze.



Ed è proprio in questo settore che si segnala l’idea, peraltro ben lontana dal concetto di prestito puro e semplice, attuata sin dal 2012, dalla Diocesi di Termoli-Larino che – come ha segnalato di recente il settimanale ‘Famiglia cristiana’ – ha attivato, per il tràmite di uno sportello la bellezza di 175 tirocini formativi retribuiti. A curarlo è l’Associazione “Un paese per i giovani”, sodalizio ‘non profit’ diretto da Fabrizio D’Ippolito (responsabile dell’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Campobasso), a cui, però, si accede non per chiedere soldi quanto piuttosto per cercare lavoro. In pratica il sistema vuole “accompagnare le persone nel processo di inserimento nel tessuto economico attraverso adeguati tirocini produttivi”. L’esperienza è già stata condivisa da tutti i Vescovi del Molise, una volta preso atto della necessità di “evitare l’emorragia progressiva di giovani meridionali che avvantaggerebbe solo i paesi del Nord e quelli stranieri più ricchi”. Poiché, dopo la Legge Fornero, il processo aveva dato segni di rallentamento, il Vescovo di Termoli mons. Gianfranco De Luca prese ad aiutare le imprese a pagare la retribuzione ai giovani assunti.

Attualmente al servizio sono iscritte quasi 1.200 Molisani, e tra questi sono tanti i laureati. Agiscono nei campi dell’industria, dell’artigianato e nel settore turistico-alberghiero. Vengono inseriti (o reinseriti) in contratti di lavoro con retribuzioni da 400 ad 800 euro. Insomma questa esperienza molisana ha fatto saltare l’idea che dal sacerdote si possa andare solo per farsi raccomandare perché – come si è visto – da questa sorta di sportello-lavoro si può ottenere ben altro, sino ad inserirsi (quando si sia bravi e versati) nei meccanismi a pieno titolo ed a paga intera. Purtroppo il settore rimane scoperto in competenze più specifiche (quelle della meccanica di precisione); e le Aziende che chiedano personale non riescono a procurarsene, manco per il tràmite della succitata Associazione per le carenze delle locali scuole professionali.

Claudio de Luca