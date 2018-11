TERMOLI. San Timoteo ci sollecita, ci chiama e ci richiama... Ci vuole docili come lui ha sperimentato nella sua esperienza di fede. A Termoli Ieri una delegazione della famiglia Paolina per prendere contatti per il cammino di San Timoteo di luglio 2019. Quando torneranno in visita ufficiale in Molise e Termoli con un pellegrinaggio con al seguito oltre 100 giovani. Ieri padre Giuseppe ha concelebrato con don Benito la messa delle 11 dove c'erano anche le due suore Paoline e altri ragazzi al seguito. Durante la giornata sono stati ricevuti all'arcivescovado dal Vescovo della diocesi Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, poi si sono recati alla visita della mostra Timoteana accompagnati da un cicerone di cultura eccezionale come Cleofino Casolino e anche da Don Benito, presenti al rito religioso anche in questa occasione in costume, i cavalieri di San Timoteo e dell'Ordo Cavalieri di Termele.