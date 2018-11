Insurtech: le nuove sfide e opportunità per il mondo delle assicurazioni

TERMOLI. Ultimamente le nuove tecnologie e il digitale hanno invaso più di un settore, portando a cambiamenti e rivoluzioni alle volte notevoli. Fra queste troviamo le novità apportate nel settore dell’Insurtech dato dall’incontro tra mondo delle assicurazioni (Insurance) e le nuove tecnologie (Technologies). Questo neologismo indica la presenza di un nuovo modello di business per tutte le realtà del settore: un modello “tech-driven”, dunque guidato dalla tecnologia e dal digitale. In questo set di novità rientrano elementi quali l’applicazione delle blockchain, l’Internet delle cose (IoT), la sicurezza informatica e lo sfruttamento dell’AI (Intelligenza Artificiale). In sintesi, ci si trova di fronte ad un nuovo approccio hi-tech al settore delle assicurazioni, il quale richiede indubbiamente un approfondimento.

L’impatto dell’innovazione: i temi dell’Annual Assicurazioni

L’Annual Assicurazioni è uno degli appuntamenti più importanti nel campo assicurativo, poiché è qui che ogni anno vengono discusse tutte le novità e i temi più caldi del settore. La 20esima edizione di questo evento si è da poco conclusa, quindi vale la pena di analizzare gli argomenti più importanti trattati durante questo appuntamento. Fra le tematiche principali discusse nel corso di questa conferenza, figurano anche la sicurezza informatica e il rischio ambientale. Altri temi centrali sono stati l’attenzione ai bisogni del consumatore, l’analisi dei big data, l’Internet of Things e l’intelligenza artificiale. In pratica, la tavola rotonda dell’evento ha visto convergere tutte le tematiche principali riguardanti la rivoluzione dell’Insurtech. Per avere un riscontro concreto di come la tecnologia stia rivoluzionando il settore assicurativo, basta farsi un giro sui portali web di grandi compagnie assicurative del calibro di Groupama assicurazioni, sul cui sito vengono predisposti una serie di strumenti innovativi e all’avanguardia in materia di tecnologia digitale. Vediamo come le compagnie assicurative si stanno adeguando ai cambiamenti in corso e quali sono gli ambiti decisivi.

Le nuove sfide per le compagnie assicurative

Lo scopo dell’Insurtech è, infatti, proprio quello di spingere le compagnie assicurative di oggi a muovere un passo deciso in direzione del digitale e delle nuove tecnologie. Un cambiamento che, come spesso accade, pone alcune sfide molto importanti per le aziende di settore e per il mondo delle assicurazioni. Fra queste sfide si trova ad esempio la sharing economy e la necessità di riprogettare i propri prodotti alla luce di un mercato 2.0, sempre più attento al digitale. Anche fattori come l’analisi dei rischi e la definizione dei premi devono essere modificati secondo le nuove logiche. Un altro aspetto da trattare è l’applicazione della tecnologia della blockchain al comparto assicurativo: un elemento che consentirebbe di potenziare i flussi dei pagamenti ed il processo di fatturazione, grazie ai protocolli peer to peer. Si chiude con la cyber security: un aspetto che richiederà figure specialistiche e investimenti sempre più corposi.

L’Insurtech ha già cambiato il modus operandi di molte compagnie assicurative ed è destinato a modificare sempre più in profondità anche questo settore.