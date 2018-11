Lo chef Nicola Vizzarri bissa la vittoria alla Prova del cuoco

TERMOLI. Nicola Vizzarri per la terza volta diventa protagonista alla "Prova del Cuoco" su Raiuno, la popolare trasmissione di cucina che è stata portata alla popolarità da Antonella Clerici e che quest'anno è stata sostituita per la seconda volta da Elisa Isoardi, da pochi giorni ex del Ministro degli Interni Matteo Salvini.

La prima volta vinse più di un mese fa, perse la seconda quindici giorni fa e ieri è tornato a vincere.

Ormai Nicola, il nostro chef stellato, è diventato in pianta stabile parte del cast della trasmissione.

A sfidarlo un collega che arrivava dall'Emilia Romagna.

Silvano Libranti, il suo avversario, ha preparato un trittico di crescentine bolognesi al rosmarino.

Nicola Vizzarri ha risposto con lo gnocco fritto con pancetta molisana e crema di rafano.

Elisa Isoardi, da vera buongustaia, non ha avuto dubbi una volta assaggiati i due piatti, quello di Vizzarri meritava di gusto la vittoria.