Scarsa illuminazione serale al porto, «veicoli e pedoni siano prudenti»

TERMOLI. Sulla scarsa illuminazione nel piazzale del porto di Termoli gli automobilisti hanno scritto fiumi di messaggi sui social.

A intervenire è stata anche la Capitaneria di Porto di Termoli, che col comandante Francesco Massaro ha addirittura emesso una ordinanza, la 71 del 2018. «Nell’ambito della routinaria attività di monitoraggio del porto di Termoli svolta da personale dipendente è stata rilevata l’assenza di all’illuminazione.

Considerati i contatti intercorsi con la Regione Molise allo scopo di porre in essere le verifiche del caso e visto il Regolamento del Porto di Termoli approvato e reso esecutivo con l’ordinanza n. 30 del 13 giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni; è ritenuto opportuno emanare in via prudenziale prescrizioni nelle more che l’organo competente ponga in essere le azioni del caso, dallo scorso 15 novembre, stante la riduzione dell’illuminazione pubblica durante le ore notturne, nell’ambito del porto di Termoli, la circolazione, la sosta, la fermata di qualunque veicolo, nonché il transito dei pedoni deve essere effettuato, in via prudenziale, prestando la massima attenzione nonché adottando ogni utile possibile accorgimento finalizzato a prevenire ed evitare incidenti di qualsivoglia natura a persone e cose.