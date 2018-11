​Morosità e prima infanzia: i nuovi sostegni delle Politiche Sociali

TERMOLI. Due le nuove misure di sostegno ai cittadini termolesi da parte dell’assessorato alle Politiche Sociali, presentate nella mattina del 20 novembre dalla vice sindaca e assessore competente Maricetta Chimisso presso l’ufficio stampa del Municipio.



Entrambi con scadenza ravvicinata ed entrambi volti a incentivare e non a fornire mero assistenzialismo, i bandi riguardano l’assistenza alla prima infanzia e la morosità incolpevole.

Il primo bando prevede l’erogazione di voucher alle famiglie con figli fino a 36 mesi d’età che abbiano usufruito, nell’anno educativo 2017/2018, di servizi socio-educativi pubblici o privati quali nidi, micronidi e sezioni primavera. Una misura importante per incrementare l’iscrizione ai servizi per l’infanzia e favorire di conseguenza l’occupazione, soprattutto femminile.

Il voucher, che può essere richiesto entro le ore 12 del 10 dicembre 2018, ammonta a 100€ mensili, fino a un massimo di 800 euro complessivi; questo rimborso fa seguito a una misura regionale analoga adottata lo scorso anno, e non ne è esclusa un’altra nel 2019, nell’ottica di favorire la frequenza dei nidi in modo continuativo.

I destinatari sono principalmente i nuclei familiari con fragilità economica, ma non solo: hanno infatti diritto ai contributi i nuclei con Isee fino a 16.000 euro oppure, in caso di famiglie con madre lavoratrice, fino a 50.000 euro. Condizione fondamentale è la residenza nel Comune di Termoli e, per i cittadini stranieri, possesso di un regolare permesso di soggiorno da parte di almeno uno dei due genitori.

Il secondo dei bandi prevede un ristoro per i soggetti in condizione di morosità incolpevole in merito a canoni di locazione non corrisposti. Si considera incolpevole il soggetto moroso che abbia perso il lavoro o sia in condizioni di precarietà economica secondo determinati requisiti indicati nel bando.

In questo caso vi sono due diversi avvisi: uno relativo all’anno finanziario 2017, per il quale potrà essere presentata domanda entro il 22 novembre 2018; l’altro relativo al 2018 con scadenza in data 31 dicembre 2018. I requisiti fondamentali per l’accesso sono:

- La cittadinanza italiana;

- La residenza nel Comune di Termoli;

- La titolarità di un regolare contratto di locazione;

- Una residenza di almeno dodici mesi nell’alloggio;

- Una procedura di sfratto per morosità già in corso;

- Un ISEE non superiore a 26.000€ per nucleo familiare.

Il finanziamento non sarà erogato all’affittuario in condizione di morosità ma al proprietario dell’immobile. L’ammontare complessivo corrisposto al Comune di Termoli per tali finanziamenti è di circa 19.000 euro per l’anno finanziario 2017 e circa 56.000 euro per il 2018. Il debito dei soggetti morosi potrà essere coperto in toto o in parte: l’accesso al servizio è in ogni caso soggetto a graduatoria.

La vice sindaca sottolinea come questi bandi non trovino spesso ampia risposta per via di dinamiche nebulose sotto il punto di vista delle regolarità contrattuali o costruttive degli immobili; il servizio si configura quindi come mezzo di contrasto all’evasione, avendo diritto al ristoro solo i proprietari che abbiano stipulato un contratto regolarmente registrato.

Tutti i dettagli e i criteri preferenziali per l’assegnazione dei due rimborsi sono reperibili presso l’Albo pretorio del Comune; trattandosi di bandi soggetti a specifiche tecniche molto precise e dettagliate, l’invito della Chimisso è quello di rivolgersi agli uffici dell’assessorato.