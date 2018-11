Preti e parrocchie: altro giro di valzer nella diocesi

TERMOLI. Gli avvicendamenti nelle responsabilità pastorali per le comunità parrocchiali sono sempre momenti importanti per il cammino della Chiesa locale. È certamente segno di vitalità, di rinnovamento, di crescita, di condivisione.

In ambito parrocchiale alcuni sacerdoti stanno lasciando degli incarichi per assumerne di nuovi, cambiando sede e ruoli, grazie alla loro disponibilità, allo spirito di servizio e alla docile accoglienza del ministero episcopale che governa la nostra Chiesa:

Don Marco Colonna ha assunto l’incarico di parroco della Parrocchia di Rotello, conservando il ministero di cappellano del Carcere di Larino;

Don Alessio Rucci dopo 8 anni trascorsi a Santa Croce di Magliano a servizio della Parrocchia, dell’Oratorio e del Liceo Scientifico, continua il suo ministero presbiterale a Termoli nella parrocchia del Sacro Cuore. E’ anche docente di Religione cattolica negli Istituti Superiori della città.

Padre Vincenzo Bencivenga, dell’ordine dei Frati minori Cappuccini, entra nella Comunità Pastorale di Santa Croce di Magliano con la specifica responsabilità pastorale della parrocchia di Colletorto; don Angelo Castelli resta il parroco moderatore della comunità pastorale e torna referente della parrocchia “Sant'Antonio di Padova” di Santa Croce;

Don Stefano Rossi, dopo più di 6 anni al servizio della Comunità pastorale di Campomarino, sarà parroco-moderatore nella Comunità Pastorale “Madonna di Bisaccia” di Montenero, che aveva già servito per sette anni come viceparroco; affiancherà quindi don Claudio D’Ascenzo e don Giuseppe Caserio che, in qualità di co-parroci, condivideranno il ministero pastorale nella stessa comunità.

Il neo sacerdote don Guglielmo Gigli, ordinato presbitero il 22 settembre scorso, inizia il suo ministero presbiterale come co-parroco della Comunità Pastorale di Campomarino, dove affiancherà don Rosario Candigliota parroco-moderatore.

Con l'occasione ricordiamo l'identità e i compiti della figura del Parroco-Moderatore previsti dal Codice di Diritto Canonico:

Can. 517 - §1. Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo;

Can. 543 - §1. Se a determinati sacerdoti viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente essi sono tenuti singolarmente, secondo l'ordinamento da loro stessi stabilito, all'obbligo di adempiere i compiti e le funzioni proprie del parroco.

-Solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate all’unità pastorale.

Il Moderatore è un sacerdote scelto tra i parroci delle parrocchie che compongono la Comunità Pastorale. È nominato dal vescovo come guida della Comunità Pastorale ed ha l’incarico di mediare le istanze della pastorale diocesana animando la missionarietà della Comunità Pastorale.

La sua presenza è rilevante in quanto persona che si mette in gioco nel servizio della realizzazione del Piano Pastorale diocesano nella precisa prospettiva della missionarietà e nel favorire con ogni risorsa a disposizione corresponsabilità e sussidiarietà. Caratteristica precipua del suo servizio sarà la capacità di attivare sinergie con un sano spirito propositivo.

Al Moderatore sono affidati i seguenti compiti:

Convocare e presiedere l'équipe della Comunità Pastorale, partecipare all’elaborazione degli obiettivi che vengono scelti per attuare il Piano Pastorale diocesano;

È suo compito curare la conservazione dell'archivio della Comunità Pastorale, la gestione amministrativa e tenere i contatti con la Curia Vescovile;

È referente nei confronti degli Enti locali ogniqualvolta le parrocchie e le altre istituzioni ecclesiali della Comunità Pastorale vengono interpellate per la valutazione di problemi o per collaborare ad iniziative (fonte sito diocesano).