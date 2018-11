TERMOLI. La signora Lucia Marinaro in Barone, abita nel cuore della vecchia Termoli, in via Vico Duomo proprio accanto alla Cattedrale in una casa molto ampia e con balconi che sono degli autentici belvedere. Siamo andati a trovarla in quanto la spigliata signora, oltre ad essere una casalinga attenta nel mandare avanti alla grande la casa, impegnata in gruppi di preghiera in Cattedrale, attiva nelle cerimonie del nostro santo patrono Basso e nonna a tempo pieno di 9 splendidi nipoti, trova il tempo anche per dedicarsi alla scrittura e lettura di poesie in vernacolo termolese.

La signora Lucia partecipa a tanti concorsi di poesie in vernacolo ottenendo spesso premi e attestati di merito, senza dimenticare che è attivissima presso il centro anziani di via Sannitica.

L’abbiamo voluta incontrare per farci spiegare i motivi di questo avvicinamento alla cultura tradizionale di poesie in vernacolo pur avendo non pochi impegni soprattutto, come dice lei: "Colui che mi fa faticare di più u' citele me", riferendosi al marito Pasquale per il quale, ci ha confidato in segreto, ha composto una poesia che gli regalerà a Natale.