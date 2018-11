TERMOLI. Dopo aver ascoltato il parere di don Benito Giorgetta, nel nostro servizio sull'annunciato cambiamento della frase inserita nel nuovo Padre Nostro che passerà dal “Non indurci in tentazione” al “Non abbandonarci in tentazione”, abbiamo ascoltato questa bella preghiera molto amata dai fedeli in una altrettanto bella variazione, quella musicata e cantata dal gruppo corale dei Cherubini e Serafini di San Timoteo.

Un Padre Nostro cantato sulle note della famosissima canzone del duo Simon & Garfunkel tratta dal film “Il Laureato” ovvero "The Sound of Silence" che ascoltiamo in un video allegato.

Questo gruppo corale che nei prossimi tempi conosceremo meglio, a cominciare da uno dei leader storici come Eligeo Roberti che ha fatto diverse composizioni e divagazioni sul tema religioso, ha partecipato a rassegne di cori ricevendo attestati di stima da prestigiosi operatori del settore a livello nazionale e anche su YouTube è presente con molte composizioni.

Questa rielaborazione del Padre Nostro merita di essere ascoltata e apprezzata: tanta l’emozione che proverete!