TERMOLI. Il maltempo non ha fermato gli amici dell'Associazione Terzo Millennio che hanno presenziato ad Apricena, ad un evento storico rievocativo organizzato dall'Amministrazione locale.

Fortunatamente l'evento si è svolto regolarmente e ha potuto contare su una massiccia presenza di associazioni culturali provenienti da zone limitrofe, tra cui proprio la compagine termolese del Terzo Millennio.

Circa 300 figuranti in totale, tra sbandieratori, tamburi imperiali, chiarine, Corte Federiciana, nobili, dame, arcieri, monaci, saraceni, danzatrici odalische e porta gonfaloni, hanno arricchito il corteo nel percorso, tra le vie in pietra bianca della città, rendendo più autentico e suggestivo questo evento.

Un lungo percorso che ha toccato tutto il centro del paese tra gli applausi e l'entusiasmo dei presenti.

Il Terzo Millennio è giunto ad Apricena con una delegazione di 20 figuranti, insieme con gli amici di sempre delle associazioni di Lucera e Torremaggiore, portando in dono una pergamena in segno di amicizia e gratitudine, una pergamena in cui è riassunto il significato del nome della città di Apricena (dovuto a Federico II) con un ringraziamento per l'invito ricevuto.

Dal canto suo l'Amministrazione comunale di Apricena ha omaggiato le delegazioni ospiti con il "conferimento di amicizia" tramite un'altra pergamena.

Dopo i saluti tra le associazioni presenti all'evento e i rappresentanti del comune ospitante, il gruppo è rientrato a Termoli con l'entusiasmo di sempre e la consapevolezza di aver portato il nome della città al di là dei confini locali.

Il presidente Giuseppe Bucci, ha ringraziato i partecipanti per aver contribuito alla ottima riuscita dell'evento ma soprattutto ha espresso gratitudine ai padroni di casa che hanno reso possibile questa iniziativa.