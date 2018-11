PALATA. Si è celebrata oggi a Palata la giornata dell'albero, importante manifestazione per ricordare il valore fondamentale dell'albero nella nostra vita e per sensibilizzare gli alunni delle scuole verso temi importanti, quali il disboscamento, l'inquinamento e la responsabilità civica. L'evento ha visto la partecipazione, oltre dei bambini e ragazzi del plesso scolastico di Palata, dei genitori, e di rappresentante delle istituzioni, quali il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone, l'assessore Roberto Di Baggio, il maggiore dell'arma dei carabinieri forestali Di Paolo, la preside Giovanna Lattanzi, due esponenti di Legambiente Molise, Giorgio Arcolesse (vice presidente regionale) e Angelo Sanzó, il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi e il consigliere provinciale Angelo Del Gesso. Sono stati affrontati temi importanti come la salvaguardia e tutela dell'ambiente, e l'importanza del territorio in cui viviamo che rappresenta le nostre radici.

L'evento è stato fortemente voluto dal sindaco Michele Berchicci, che ha promosso con orgoglio l'iniziativa.