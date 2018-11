La cucina termolese in finale al festival nazionale del Brodetto

TERMOLI. La cucina marinara termolese non manca nella finale nazionale del “Festival del Brodetto dell’Adriatico”, ospitato da martedì nel salone delle feste del Grand Hotel Montesilvano di Città Sant’Angelo.

In competizione sei cuochi professionisti in rappresentanza di altrettante regioni che si affacciano sul mare Adriatico con elaborati che saranno attentamente analizzati e poi votati da un’apposita giuria di esperti del settore. E’ il locale termolese Squalo Blu di Termoli a rappresentare il Molise.

Di scena all’epilogo nazionale della rassegna anche il ristorante “Crichelon” di Vicenza (Veneto), “Lo Zodiaco-Fronte mare” di Rimini (Emilia-Romagna), “Caserma Guelfa” di Porto San Giorgio (Marche), “Twine” di Barletta (Puglia) e “San Marco” di Vasto (Abruzzo).

In commissione presenti accademici importanti come Mimmo D’Alessio ed Enio Barbarossa e chef di collaudata esperienza della Federcuochi come Pino Finamore, Santino Strizzi e Domenico Di Nucci. I sei piatti in gara saranno accompagnati dai pecorini, cococciole e rosati di due aziende vitivinicole già premiate al Vinitaly di Verona come Ciavolich di Miglianico e Spinelli di Atessa. Ospite della manifestazione il noto polistrumentista Andrea Pelusi.