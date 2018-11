TERMOLI. Questa mattina nella sala consiliare del municipio la sezione Fidapa (Federazione Italiana donne arti professioni affari) di Termoli ha presentato la Carta dei Diritti della Bambina: la carta è stata adottata con delibera dal consiglio comunale all’unanimità il 13 novembre 2018.

La Carta dei diritti della Bambina è stata già adottata in 200 comuni italiani e oggi anche il Comune di Termoli ne entra a far parte.

A presenziare all’incontro Manuela Vigilante, presidente del consiglio comunale, vicesindaco Maria Chimisso anche in veste di assessore alle politiche sociali, Concetta Spadaro presidente di sezione, Iolanda Palazzo referente distrettuale e Fernanda Pugliese referente di sezione.

Presenti all’incontro le ragazze della II A del Liceo artistico “Benito Jacovitti” le classi V sezioni A e B della scuola elementare “Principe di Piemonte” e le classi della scuola media statale “Schweitzer”.

La Carta deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita. Educare le bambine alla consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni forma di discriminazione.

La Carta dei diritti della Bambina è un atto che pone l’accento sui bisogni della bambina salvaguardando i diritti della futura donna senza togliere nulla ai diritti dell’infanzia in generale già sanciti dalla Nazioni Unite nel 1989 con la Carta dei diritti del Fanciullo.

“Bisogna insegnare ai bambini sin da piccoli a rispettare il genere femminile, non dimentichiamo che i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, dovranno vivere nella società e insegnare loro a rispettare il genere femminile, tant’ è che oggi illustreremo i contenuti della Carta dei Diritti della Bambina e abbiamo invitato delle classi per cominciare a diffondere nell’ambiente scolastico l’importanza di questo contenuto” queste le parole della presidente del consiglio comunale Manuela Vigilante.

“La Fidapa è sempre focalizzata al rispetto delle persone, in questo caso la Carta dei diritti della Bambina sottolinea l’importanza di tutelare e proteggere il genere femminile fin dall’infanzia, per dire no alla violenza femminile, alle recriminazioni sulla differenza di sesso fin dall’età scolare.

Approvata in un meeting delle presidenti europee tenuto a Zurigo il 30 settembre 2016. Ora i distretti e ogni sezioni s’ impegnano affinché i comuni e i consigli comunali l’adottino come carta pubblica e l’impegno della Fidapa sarà di portarla nelle scuole per sensibilizzare studenti e dirigenti a conoscerla approfondirla” con queste parole ha presentato la Carta dei diritti della Bambina Concetta Spadaro.

“Rivendicare i propri diritti solo avendone la consapevolezza, siete cittadine italiani con pari diritti degli uomini” sottolinea la vice sindaca Maria Chimisso “le parole sono dure come pietre, io il linguaggio dei giovani lo conosco molto bene bisogna lavorare sulla parola, la donna va tutelata anche nel linguaggio”

L’obiettivo del progetto è di educare alla parità di genere e alla non violenza fin dalla tenera età, i bambini devono essere considerate persone non oggetti passivi, che partecipano attivamente alle decisioni da prendere.

La Carta vuole sensibilizzare l’opinione pubblica ad un’azione mirata per contrastare l’emergenza drammatica della violenza di genere, attraverso la sua diffusione si possono creare dei percorsi finalizzati all’educazione dei giovani e quindi scevra da pregiudizi che questi spesso sono all’origine di episodi di violenza, quindi promuovere un educazione all’affettività al rispetto della persona e alla consapevolezza dei propri diritti.

Responsabilizzare tutti i bambini fin dall’infanzia far conoscere i propri diritti e pretendere la loro tutela.

La presidente Carmela Spadaro ringrazia il Comune di Termoli per aver adottato la Carta dei diritti della Bambina e ricorda che Domenica 25 Novembre verrà inaugurata la panchina rossa, colore del sangue, del "posto occupato", quello dove si sono sedute tante donne portate via dalla violenza.

La panchina rossa è presente in tanti comuni italiani, da domenica anche a Termoli che insieme alla giunta comunale e alla Fidapa la nostra cittadina dice No alla violenza di genere in difesa dei diritti delle donne.