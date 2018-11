TERMOLI. E’ stato un intenso momento di emozione e di festa quello vissuto questa mattina all’aria aperta a contatto con la natura dagli alunni della scuola della scuola dell'infanzia del secondo circolo di via Volturno.

I piccoli studenti, hanno così potuto assistere alla piantumazione dell’albero da frutto gentilmente donato dalla Forestale di Petacciato e tutti i bambini hanno partecipato attivamente alla messa a dimora di tante piantine.

Abbiamo intervistato la responsabile del plesso della scuola Tina Candigliota.

«Ci tenevo tantissimo che si realizzasse questo progetto è molto importante lavorare con i bambini perché rispondono con entusiasmo e si fanno portavoce presso le loro famiglie di valori importanti quali il rispetto per la natura e per l’ambiente che ci circonda.

Sono tre anni che stiamo piantando alberi da frutto, in modo che i nostri piccoli alunni possano seguire il processo del frutto, che va dal germoglio fino alla piena maturazione della frutta.

Il tutto grazie alla disponibilità del nuovo preside del secondo circolo didattico Rocco Annibale, che ci da fiducia e ci fa svolgere queste meravigliose iniziative, ma soprattutto bisogna ringraziare la disponibilità di un gruppo di genitori che hanno prestato il loro tempo a questo progetto e anche a tutte le docenti che sono riusciti a coinvolgere nei lavoretti anche i bambini.

Per il decoro del giardino adiacente al plesso, hanno utilizzato materiale di riciclo, come vasi di terracotta regalati, tappi di plastica per dar vita a delle colorate e meravigliose forme di animali, copertoni, e altro, cercando di inquinare il meno possibile rispettando la natura.

Mentre per la decorazione dei vasi con pittura ha contribuito Chiara Pietroniro e tante altre meravigliose mamme e anche i papà che con entusiasmo e passione, si sono dedicate a questo meraviglioso progetto».

Nuove iniziative ci aspettano dalla scuola di via Volturno nei prossimi giorni.

Anche quest'anno nel plesso della scuola dell'infanzia del secondo circolo di via Volturno confermato l’evento Telethon, organizzato per l’11 e il 12 dicembre, in collaborazione con i genitori degli alunni e in particolare con le mamme che dovranno preparare dei deliziosi dolcetti per poi essere venduti in un banchetto allestito all’interno della scuola a cui potranno accedere anche gli esterni. I soldi raccolti verranno donati alla Telethon.