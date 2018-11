A Petacciato primo centro per l'autismo in Basso Molise

PETACCIATO. Una risorsa preziosa per tutte le famiglie bassomolisane (ma non solo) che vivono l'esperienza di doversi prendere cura di un bambino autistico: domani 24 novembre inaugurerà infatti il Centro Sanitario Polispecialistico Villa San Giuseppe, che si pone l'obiettivo ambizioso di essere la "Casa dell'autismo", dotato una struttura all'avanguardia e personale altamente specializzato.

La location è di quelle da togliere il fiato: sita sulla Strada Statale 16, a Petacciato marina, ‘‘Villa San Giuseppe" si affaccia su una pineta naturalistica e sul mare Adriatico. La struttura è molto ampia, con 8.800 metri quadri distribuiti su quattro livelli, in cui sono previsti spazi per ambulatori specilistici ed attività di ricerca per trattamenti integrati, laboratori funzionali e ludico- ricreativi, 18 camere con bagno e spazi esterni attrezzati. Per un inserimento graduale degli utenti nella struttura, sarà offerta, inoltre, la possibilità di ospitare in strutture adiacenti i familiari e i caregiver.

La struttura, nell'ottica della valorizzazione dell'autonomia e delle abilità residue, limitare l’emerginazione e giungere ad una progressiva riduzione dei livelli di assistenza, è pensata per avere uno scambio osmotico con la comunità. Alla base del percorso c'è sempre il metodo Aba, rivelatosi efficacissimo nel ridurre comportamenti disfunzionali e nel migliorare e aumentare la comunicazione, l’apprendimento e comportamenti socialmente appropriati, Giungere ad un concreto reinserimento sociale e lavorativo, che sarà reso possibile anche attraverso l’attivazione di laboratori professionali dedicati.