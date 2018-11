Lavori nel Black Friday, commercianti infuriati

TERMOLI. Programmare il rifacimento della segnaletica orizzontale nel giorno del Black Friday ha scatenato l’ira dei commercianti del centro di Termoli.

Esercenti a dir poco infuriati per questa scelta che negli orari centrali della mattinata ha reso difficile la circolazione e la sosta a Termoli, sia in via Cesare Battisti che in via Rio Vivo.

Risultato? In un traffico che già nei giorni normali è congestionato di suo la viabilità è diventata una bolgia infernale.

«Questi lavori – ci dice un commerciante arrabbiatissimo – quando se lo mettono in testa che devono farli in orari dove i negozi non sono aperti ad accogliere i clienti, a cosa serve reclamizzare un evento come questo Black Friday se poi non mettiamo in condizione le persone di poter sfruttare questa occasione di risparmio facendogli trovare le strade di accesso al centro bloccate o quasi da lavori che si potevano programmare in modo molto più intelligente.

Non trovo le parole per esprimere il mio più assoluto dissenso, il commercio a Termoli è già agonizzante e ogni giorno cercano di dargli il colpo di grazia anche con queste iniziative dissennate».