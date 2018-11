TERMOLI. Da Termoli a Varsavia per rappresentare anche in terra polacca, nella capitale, il legame che c’è tra l’Italia e la nazione che ha dato i natali, tra gli altri, a Giovanni Paolo II.

L’associazione Apolonia di Termoli, domenica scorsa, 18 novembre, a Varsavia, ha partecipato alla visita ufficiale per i presidenti e direttori delle Scuole e Istituzioni Educative all'Estero che conducono l'insegnamento in polacco nonché con la passione ed amore trasmettono e tramandano le usanze, le tradizioni e la cultura polacca in ogni angolo della Terra.

Sono state più di 15 le presenze da tutto il mondo.

Polonia Italiana con orgoglio hanno rappresentato la presidentessa della associazione Italo-Polacca “Apolonia”di Termoli, Dagmara Sobolewska e Joanna Wesołowska, presidente della Scuola e Cultura Polacca a Padova, per il Veneto.

Subito dopo l'arrivo dei partecipanti all'incontro di studio, i Presidi hanno avuto l'opportunità di incontrare e parlare con l’organizzatore del evento, il presidente dell'Associazione "Wspólnota Polska", Dariusz Piotr Bonisławski che ha detto: “Il nostro unico obiettivo è incoraggiare i polacchi che vivono fuori dalla Polonia e avere nel loro cuore la necessità di mantenere i contatti con il paese da cui provengono i loro cari. Pertanto, cerchiamo di sostenere e mantenere la più importante identità nazionale: l'istruzione”.

Il Senato della Repubblica polacco sostiene fortemente tutte le iniziative volte al miglioramento della situazione dei propri connazionali che per i diversi motivi vivono lontano dalla Patria.

La delegazione ha avuto un incontro con il Presidente del Comitato per l'Emigrazione e le Comunicazioni con i Polacchi all'estero, Senatrice Janina Sagatowska che ha accolto i Presidi con grande entusiasmo, con la dolcezza e direi per sino l’istinto materno…perché la Patria è la nostra Madre. La Senatrice ci ha chiamato: “Ambasciatori della Cultura Polacca nel Mondo”.

«Sono orgogliosa che amo due nazioni, quella che mi ha adottata e quella dove sono nata. Mi ritengo di essere una cittadina del mondo però la Patria ho una sola nel cuore – la mia Polonia.

Nei tempi di oggi che quasi tutto è differente vorrei dire anzi gridare: “Prendiamoci la cura delle cose comuni, tutto quello che ci circonda è nostro, e la nostra ricchezza, rendiamoci orgogliosi delle nostre origini e del nostro paese. Il Paese siamo noi e da noi dipende cosa vogliamo. Facciamo dalle piccole cose, ad insegnare i nostri figli a non buttare la carta, a salutare un vicino, a chiudere un cancello con cura. Questo è un paese!

La nostra Associazione “Apolonia” ha come obiettivo di stare vicino a tutti quelli che ne hanno bisogno. Vogliamo promuovere l’amicizia tra i popoli l’Italia e la Polonia, promuovere entrambe le culture, le tradizioni e le usanze e per i cittadini italiani più piccoli di origine polacca dare una possibilità di conoscere la lingua di nonni o parenti cari. La lingua non è come un capotto che lo butti quando non serve più. La lingua quando la sai non puoi far a meno, la sai per tutta la vita. E questa è la vera ricchezza.

Con questo accento positivo vorrei ringraziare il Senato Polacco e “Wspólnota Polska” e tutte le persone al mondo che lavorano e sostengono una unica visione – ricchezza attraverso la cultura in tutte le sfumature.

Colgo l’occasione di rinnovare l’invito alla Scuola Polacca Maria Montessori a Termoli (Molise) presso la nostra Associazione Apolonia».