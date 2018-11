In un medical thriller i primi studi sui tumori del territorio

GUGLIONESI. Con il Registro dei tumori, la Sanità pubblica provvede a raccogliere, ad organizzare, a valutare e ad archiviare le informazioni più importanti sui casi di neoplasia che insorgono nella popolazione, fornendo un indicatore fondamentale della qualità dei servizi diagnostici e terapeutici nelle diverse aree di una regione. Peccato che i tempi siano stati notevoli, peraltro solo per scopiazzare lo “Schema-tipo di Regolamento” della Regione/Provincia autonoma di Trento e Bolzano. Ma ciò non ha impedito al Presidente Toma di ‘vantarsi’ del risultato raggiunto che, peraltro, ora dovrà essere sottoposto alla Commissione consiliare competente.

Nel 1997, un ricercatore si recò a Guglionesi per partecipare ad un “consulto” sullo stato di salute di un paziente risultato affetto da un tumore neuroendocrino. In quella occasione apprese dei tanti i casi di cancro registrati. Ne sortì l’ispirazione; e, nel 1998, la Casa editrice ‘Perseo Libri’ pubblicò il ‘medical thriller’ di Mariano Bizzarri, “Il caso 238”, lui era animatore della trasmissione televisiva ‘Voyager, ai confini della conoscenza’.

L’Autore raccontava appunto di una epidemia tumorale, individuando un fenomeno molisano con molti anni di anticipo ed attribuendone l’origine ad un immaginario stagno, che avrebbe fatto da incubatore ad un ‘virus’ pericoloso. Nella realtà molisana, però, il ‘the end’ non è stato felice come nel romanzo ed i malati hanno continuato ad essere tanti. I medici del luogo assistono impotenti all’incremento dei valori statistici della patologia, mentre le liste di pazienti chiamati alla chemioterapia o alla frequenza del vicino Centro oncologico di San Giovanni Rotondo continuano a lievitare.

Nella coltre di silenzio, distesa su questo letto di dolore, i componenti dei Comitati civici della zona ebbero a lanciare un “Libro bianco contro il silenzio”, una raccolta anonima di vicende che finisce con il rendere pubbliche le storie dei protagonisti sconfitti da una malattia tanto subdola. Ma cosa potrebbe nascondersi dietro lo stagno, focolaio dei virus, intravisto dalla fantasia romanzesca di Bizzarri?

Lavoriamo di fantasia pure noi, come il nominato ricercatore, ed immaginiamo di dedicare le nostre forze intellettuali alla stesura di un altro romanzo. Basterà sostituire allo stagno infettato del primo, posto all’origine dell’epidemia, un immaginario deposito di rifiuti del passato. Potremmo allora raccontare di una voce, non controllata né confermata, che riferirebbe come, in determinate aree del territorio di Guglionesi, sarebbe stata registrata la presenza nel suolo, e nelle falde acquifere, di cromo esavalente, un potentissimo cancerogeno che avrebbe potuto diffondersi proprio a seguito dell’abbandono di rifiuti tossici, avvenuto in anni recenti.

Dopo tali premesse, il nuovo romanzo ‘fantasy’ potrebbe dipanarsi così come segue: la notizia viene registrata per mero dovere di cronaca, senza però che alcuno abbia a crederci, apparendo assurdo che un fatto del genere possa essere preso sotto gamba dalle Autorità - e neppure reso noto - ad onta della sua gravità. La stampa delinea i fatti con i contorni aleatori di una diceria, mentre nelle pagine del nuovo ipotetico romanzo, ‘sequel’ di quello di Bizzarri, una Agenzia della Regione, beneficiaria di contributi europei appresta le operazioni di bonifica di determinate zone dell’agro di Guglionesi, dopo di avere ottenuto fondi europei stanziati per questo obiettivo.

A questo punto diventerebbe facile mettere in collegamento il numero dei casi di tumori e di leucemie, che cresce in Molise in progressione geometrica, con le operazioni di bonifica e considerare ancora più grave la lentezza con cui si tenta di “porre mano” (?) ad un Registro regionale dei tumori che dovrebbe porre la Sanità locale nella condizione di delineare eventuali correlazioni tra il rischio ed i fattori ambientali, con buona pace di chi – pionieristicamente - è già defunto.

