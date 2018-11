No al femminicidio Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e puntuale arriva l’iniziativa promossa dall'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Campomarino e «dopo convegni, flash mob e iniziative varie quest'anno si è scelta la campagna pubblicitaria di sensibilizzazione contro la violenza alle donne mettendoci la faccia da protagonisti perché è importante esserci, condividere, aiutare in ogni modo con foto di gruppo perché dobbiamo essere in tanti, con video o selfie insieme al posto occupato», lo afferma l’assessore competente Anna M. Saracino, che ha realizzato anche un video per incentivare alla partecipazione e alla condivisione della stessa idea e del relativo messaggio.