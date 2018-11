Alimenti per l’infanzia, olio, sughi e pelati: in tanti con la pettorina gialla

TERMOLI. L’inconfondibile pettorina gialla con la scritta blu del Banco alimentare diffusa nei supermercati della costa molisana e a Termoli.

Volontari di ogni età, anche bimbi in età scolare, con ragazzi e adulti, pronti a distribuire le buste sempre gialle con cui raccogliere offerte in merce presa dagli scaffali.

Alimenti per l’infanzia, olio, sughi e pelati, tonno in scatola, riso, legumi, biscotti: sono i prodotti di cui in questa parte finale dell’anno c’è normalmente più necessità nel magazzino del Banco Alimentare, la realtà che assiste poveri e bisognosi mediante una rete di enti come Caritas, associazioni di volontariato, parrocchie e via dicendo.

Sono proprio quei prodotti che i volontari della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare invitano a donare a quanti si recheranno a fare la spesa nei 450 punti vendita di Abruzzo e Molise che aderiscono all’iniziativa, promossa per il ventiduesimo anno consecutivo dalla Fondazione Banco Alimentare.

Da quest'anno la novità che per la colletta alimentare si potrà farla anche online mandando un sms di 2 euro al numero 45582.

L’obiettivo nazionale è superare i 16 milioni di pasti raccolti lo scorso anno.

A Termoli, nei vari punti di raccolta la gente ha partecipato con tanta voglia di far un’opera di bene.