TERMOLI. A Campobasso è esposta “Futura”, tre giorni di eventi, formazione e dibattiti sulla “Scuola digitale".

La maratona nazionale sul digitale, espone e racconta, tappa dopo tappa, le esperienze nell’ambito della scuola digitale.

Ribattezzato “Molibyte 4.0”, all’evento organizzato in collaborazione con l’Iis “Pertini-Montini-Cuoco”, partecipano anche gli studenti di Termoli dell'Istituto Tecnico Industriale e del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate "Ettore Majorana", con un progetto di realtà aumentata che vede coinvolti gli studenti della 5 A informatica.

Il progetto consiste nel realizzare un video 3d con una telecamera 360 gradi e tramite un Vr, visore 3d, immergere la persona che lo indossa in un ambiente reale in modo virtuale... Nome del progetto Virtual Sport, in grado di far vivere un'esperienza virtuale nella palestra dell'Istituto Majorana facendo quasi credere di essere lì nel momento delle pratiche sportive. Utilizzando un display da posizionare sulla montatura degli occhiali, visori e interi dispositivi indossabili, può essere definita come la "rivoluzione Ar" e getta le basi per un obiettivo ambizioso: evolvere le modalità di fruizione di notizie e contenuti, arricchendo il campo visivo dell'utente con nuovo input e stimoli inediti.