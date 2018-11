Mai più così, verso il passaggio di consegne

TERMOLI. Forse con sin troppo cipiglio, abbiamo contato i giorni che separavano la città dal passaggio di consegne tra Team e Rieco sulla raccolta differenziata, ma tant’è, eravamo anche stufi di vedere strade, vicoli e piazze sporchi.

Tra una settimana esatta, sabato primo dicembre e anche in coincidenza con l’impegnativa fiera mensile di piazza Giovanni Paolo II, il servizio di igiene urbana della città di Termoli passerà di mano dalla Teramo Ambiente al raggruppamento temporaneo d’imprese che vede in prima linea la società pescarese Rieco. Sarà un banco di prova assai delicato e servirà a garantire anche una consegna che possa essere una scossa per la nettezza urbana adriatica.

L’ultimo pezzo di mandato della TeAm, infatti, non ha coinciso con la pagina di storia di maggior decoro della città di Termoli, basti vedere le innumerevoli segnalazioni di disguidi e disservizi segnalati dalla cittadinanza, a cui aggiungere coloro che da perfetti incivili hanno reso il territorio ancor meno degno di una località dall’appeal turistico.

Mercoledì scorso, in municipio, si sono incontrate le rappresentanze sindacali delle maestranze in carico alla Teramo Ambiente, che verranno assorbite come da prassi e da indicazioni legislative e regolamentari nel nuovo appalto e dal nuovo gestore. Si tratta di 38 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e cinque con contratto precario di somministrazione.

Le parti sociali hanno tentato di far partire il nuovo contratto con 43 assunzioni effettive, ma per il momento ci sarà un regime occupazionale identico a quello in scadenza al 30 novembre. Il primo periodo, dicembre e gennaio, sarà gestito prorogando l’attuale organizzazione del lavoro, ma già da febbraio, se non qualche settimana prima, comunque dopo le festività natalizie, si comincerà a cambiare registro e per quel che ne sappiamo sparirebbe il calendario a zone.

Ogni tipologia di rifiuto avrà un giorno di raccolta prefissato, o più giorni, immaginando l’umido. A marzo farebbero la comparsa i nuovi mezzi. L’incontro ha visto la presenza oltre che dei sindacati anche delle due compagini aziendali uscente e subentrante e l’amministrazione comunale di Termoli.