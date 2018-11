TERMOLI. C’era una volta il Nautico. Abbiamo solleticato l’umore dei lettori e della cittadinanza postando prima il video che ritrae lo scempio, questo sì vero e autentico che sta contraddistinguendo da anni il sito dell’ex istituto Nautico, chiuso da un decennio e che vede i giardini antistanti come aiuole e cestini trasformati in micro discariche.

Difficile rappresentare lo sfacelo che abbiamo rivenuto oggi, dopo l’ennesima segnalazione che ci è stata girata. Ma la situazione è davvero sotto gli occhi di tutti, meno forse di chi dovrebbe controllare e sanzionare, far pulire e dare e restituire decoro.

Sulla nostra Pagina Facebook tra i commenti c’è chi ha persino ribadito come nonostante le denunce il disastro è sempre presente, questo non deve però rappresentare l’alibi di turno, ma spronarci a essere più civili.

Beh, dinanzi a tanto sconforto non possiamo non dichiararci esterrefatti perché un quadro di questo degrado e di altrettanta gravità sia lasciato senza colpo ferire.

Così non si può continuare. Un posto così centrale, biglietto da visita per chi esce o entra dalla stazione, con scuole e supermercati nelle immediate vicinanze, la strada per il Termina bus e centinaia di residenti. Siamo alla frutta.