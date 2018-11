Il sogno di Alba è diventato realtà: allievo maresciallo nella Guardia di Finanza

URURI. Lei è Alba Intrevado, ururese, una famiglia semplice, ed è riuscita con le sue forze a realizzare il suo sogno dopo tanti sforzi e sacrifici che solo chi ci è passato può comprendere. Dal 20 novembre, infatti, si può dire che questa giovane ragazza di Ururi è diventata “Allievo Maresciallo della Guardia di Finanza”. Senza parenti o amici in nessun corpo delle Forze dell’Ordine questa giovane, con tanto spirito di abnegazione, è riuscita a raggiungere questo alto risultato frutto di consapevolezza, di responsabilità, di amore per la Patria e per le regole di un vivere civile che si esplicano anche in materia fiscale.

Una scelta ardua e impegnativa quella di far parte del Corpo della Guardia di Finanza sinonimo di grande maturità di una ragazza che, nonostante l’età, ha già le idee chiare sul suo futuro! Anche il sindaco Raffaele Primiani, a nome della sua amministrazione comunale, ha voluto fare gli auguri alla neo ammessa alla scuola “Allievi marescialli della Guardia di Finanza” esprimendo l’orgoglio che si prova per una “figlia della nostra comunità che sia riuscita a raggiungere un traguardo così prestigioso che onore tutti noi”.

Augurandole altresì che questo sia “solo l’inizio di una brillante carriera volta alla tutela della legalità nella nostra amata Repubblica”. Un messaggio di stima che Alba Intrevado ha apprezzato tantissimo così come i tanti messaggi di affetto che riceve quasi quotidianamente dai tanti compaesani. Quindi, Ad Maiora Alba! Che questo traguardo possa essere solo l’inizio di una carriera costellata da successi per Te e per la comunità di Ururi che rappresenti e che porti sempre nel cuore!