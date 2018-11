TERMOLI. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Termoli in Piazza Monumento è stata inaugurata la panchina rossa.

Una iniziativa promossa dalla sezione Fidapa adriatica con il patrocinio del Comune di Termoli.

A presenziare all’evento la presidente Concetta Spadaro, il primo cittadino Angelo Sbrocca, la vice sindaca Maria Chimisso, la presidente del consiglio Manuela Vigilante e i consiglieri di maggioranza Mario Orlando e Salvatore Di Francia.

Tante le persone presenti, nonostante la pioggia sintomo che il tema è molto caro a tanti cittadini e cittadine.

«In Italia dall’inizio dell’anno si sono verificati 106 casi di femminicidio, uno ogni 72 ore è un dato allarmante - queste le parole del sindaco Sbrocca - bisogna combattere ogni forma di violenza contro le donne, che non è solo fisica ma anche psicologica e verbale, tutte le donne vittime di queste violenze devono denunciare, recarsi nei centri anti-violenza».

«L’iniziativa della panchina rossa è stata voluta dagli Stati Generali delle donne. Rossa come il sangue delle donne strappate alla vita per mano degli uomini. Un posto come simbolo per le donne che non ci sono, madri, sorelle, amiche, che diventi un monito per l’indifferenza e ricordare chi non ha potuto essere con noi oggi, che sia un ricordo non solo come giornata di oggi ma un ricordo continuo.

Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per aver accolto questa importantissima iniziativa e che abbia dimostrato una grande sensibilità verso il tema» ha affermato la presidente sezione Fidapa di Termoli Concetta Spadaro.

Connubio importante, quello maturato oggi, che pone Termoli in prima linea nel messaggio di sensibilizzazione contro le violenze di genere.