Ripalimosani sconfitto al Cannarsa, il Termoli 2016 torna a sorridere

TERMOLI. Torna alla vittoria nel dodicesimo turno del campionato di Promozione molisana il Termoli 2016 battendo allo stadio Cannarsa un insidioso Ripalimosani e indovinate con i gol di chi? Ma certamente di Andrea Impicciatore.

"El segna semper lu, alla molisana".

E' stata faticosa la vittoria ma certamente non meno bella, la squadra di Matteo Zito speriamo che con questa vittoria si sia scrollata di dosso il momento negativo che stava attraversando dopo la sconfitta di un mese fa contro l'Aurora Capriatese, oggi lo avevamo detto non era facile contro i quinti in classifica ma alla fine la caparbietà e la voglia di vincere oltre alla ritrovata vena aurifera del gol del bomber Impicciatore hanno fatto sì che i 3 punti finissero nella forziere giallorosso, una vittoria che riavvicina la squadra ai quartieri alti della classifica e domenica prossima con lo scontro diretto con il Campobasso 1919 si potrà fare un ulteriore passo avanti.

Risultato: Termoli 2016-Ripalimosani 2-1.