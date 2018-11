TERMOLI. «La violenza sulle donne purtroppo non conosce confini geografici, distinzioni di classe o di età: è iscritta in tante singole biografie. In ogni sua forma, fino all'omicidio, non è mai un fatto privato né solo conseguenza di circostanze e fattori specifici, ma si inscrive in una storia universale e radicata di prevaricazione sulla donna», queste le parole del capo dello stato Mattarella in occasione della giornata della non violenza contro le donne.

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza che è stata istituita ormai quasi dieci anni fa, esattamente il 17 dicembre 1999, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134.

Come giorno per celebrarla è stato scelto il 25 novembre; tutti i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong sono invitate dalle Nazioni Unite ad organizzare per quel giorno eventi e iniziative al fine di sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica su questo importante tema.

Anche a Termoli l’Associazione Mai più sole-Non una di meno ha allestito un banchetto in Piazza Monumento.

Nel corso dell’evento venivano offerti dei sacchetti di pane con la scritta “Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano”.

L’associazione è nata a Termoli l’11 maggio 2017 con lo scopo di promuovere l’impegno delle donne come portatrici di cambiamento e di trasformazione nella società e nelle varie forme di famiglia.

L’obiettivo è quello di contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza.

Molteplici le attività svolte dall’associazione, dal gruppo di lettura appuntamento fisso ogni settimana, la proiezione di documentari come “Il Corpo delle donne”, l’Aperitevole, l’aperitivo sociale per superare i muri e l’incontro con le donne migranti e l’ultimo la mostra fotografica “I fiori del male”.

L ‘associazione si riunisce tutti i mercoledì alle 18,30 presso la Casa del Popolo e invitato tutti cittadini a prenderne parte soprattutto i giovani, in via XXIV maggio 51.