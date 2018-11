CUPELLO. Sono stati tre giorni ricchi di iniziative, culturali e musicali dedicate ad Enrico Mattei cittadino onorario di Cupello che negli anni '50 con l'Eni trovò l'oro di questa terra, il metano, che permise la crescita industriale di un territorio allora prevalentemente agricolo.

Tre giorni chiusi dai racconti dell'attrice Giuliana Antenucci sui giorni di lotta della popolazione cupellese per avere parte di quell'energia spesa su questo territorio e poi con un grande ospite introdotto dal sindaco di Cupello Manuele Marcovecchio, l'attore e regista Giancarlo Giannini, accolto con una standing ovation dalla folla giunta numerosa per ascoltarlo.

L'attore intervistato dal giornalista Gianni Quagliarella ha affascinato il pubblico presente disquisendo d'arte e letteratura, parlando dell'importanza dell'ottimismo nell'affrontare la vita, la sua voce profonda e calda ha riempito la sala nella lettura dell'Infinito di Leopardi, poeta da molti definito pessimista, che in realtà secondo l'attore nel suo "naufragar me dolce in questo mare" dimostra tutta la sua gioia di vivere, "Bisogna affrontare tutti gli avvenimenti della vita con più curiosità saper accettare il male, il bene, e cercare di creare un dialogo in un modo più corretto e soprattutto in un modo più etico", ha affermato ai nostri microfoni l'attore.

L'attore si è a lungo intrattenuto con i piccoli studenti della redazione inclusiva del TGNOI delle Rossetti, che hanno rivolto diverse domande sulla vita dell'attore, che disponibile ha risposto in modo empatico e sincero.