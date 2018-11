TERMOLI. Barricate o quasi, quelle che in basso Molise e a Termoli si è pronti a fare per difendere l’ospedale San Timoteo.

Il sindaco della città adriatica Angelo Sbrocca non ci sta, respinge al mittente ogni polemica sollevata per la mancata partecipazione al tavolo tecnico di sabato scorso di altri che non siano stati sindaci del basso Molise e primari dell’ospedale San Timoteo, ma soprattutto ammonisce il Governo nazionale e chi non si cura del territorio, per la mancata nomina del commissario ad acta del comparto e sulla mancata tutela del presidio ospedaliero che fronteggia un territorio e un livello demografico assai vasti.

L’occasione è stata quella del seminario distrettuale della Rotary Foundation, ospitato ieri al Martur.