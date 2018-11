Step up with Google tools and mobile apps Copyright: Termolionline.it

SANTA CROCE DI MAGLIANO. È stato presentato sabato mattina, presso il Liceo Scientifico “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano, il progetto “Step up with Google tools and mobile apps” nel quadro dell’Erasmus +, programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014 – 2020. Il progetto rientra nelle iniziative di mobilità transnazionale all’interno dell’Europa per studenti, tirocinanti, insegnanti e personale scolastico pensate per creare opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero.

Il progetto, della durata di 24 mesi (01/09/2018-31/08/2020), ha come obiettivo principale lo scambio di buone pratiche finalizzate all’apprendimento e al miglioramento delle competenze digitali di docenti e studenti.

Il Liceo “R. Capriglione” vivrà questa nuova ed interessante avventura insieme ad altre quattro scuole europee partner: Ssou Kiro Burnaz Kumanovo (Macedonia), Zespol Szkol w Zychlinie (Polonia), Agrupamento de Escolas de Vialonga (Portogallo) e Carsamba 75. Yil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Turchia).

La preside del Liceo scientifico di Santa Croce, Giovanna Fantetti, insieme al coordinatore prof. Antonio Mancini e al team di progetto, ha illustrato le fasi e le modalità di partecipazione al progetto ad una platea costituita dai docenti, dagli studenti delle classi seconde e terze del Liceo (destinatarie del progetto), dai genitori, dai sindaci di Bonefro e di San Giuliano di Puglia.

La partecipazione del Liceo Scientifico ha creato una grande aspettativa negli studenti desiderosi di partire, di relazionarsi e confrontarsi con gli altri. Il progetto richiederà un grande impegno da parte di tutta la comunità scolastica, ma costituirà un momento eccezionale di confronto ed innovazione che permetterà all’intera comunità di crescere e di ampliare gli orizzonti.