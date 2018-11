Meteo, allerta gialla per le prossime ore

TERMOLI. La Regione Molise, servizio di Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo nel quale individua una fase di allerta meteo di livello giallo per criticità idrogeologica.

‘Dalla mattina del 26 novembre e per le prossime 12 - 18 ore si prevedono: ‘Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree occidentali con quantitativi cumulati deboli, deboli o non rilevanti sul settore costiero. Venti forti dai quadranti occidentali, con locali rinforzi nelle aree di cresta della dorsale appenninica. In rotazione da N sulla costa. Temperature in notevole diminuzione. Mare, da mosso a molto mosso’.

È quindi attiva una fase di attenzione da parte della Regione Molise relativamente ai possibili scenari di evento e danno:

Fenomeni localizzati di:

• erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate;

• ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

• innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc);

• scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.