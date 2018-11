«Molise, bellezza inaspettata»: a Termoli gli stati generali del turismo

TERMOLI. Il “Molise – bellezza inaspettata”. Una considerazione che diviene il punto di partenza di una strategia di sviluppo dell’immagine del nostro territorio.

La Regione vara l’offensiva sul fronte dell’offerta e della promozione turistica. Due giorni, oggi e domani, per gli stati generali del turismo e della cultura, ospitati al cinema Sant’Antonio di Termoli. Una location che permette di abbracciare con una visuale unica le enormi potenzialità connesse al comprensorio costiero e non solo, volgendo lo sguardo sull’ideale congiunzione trans-frontaliera e all’hinterland, fucina di storia e di beni artistici e archeologici da favola.

L’obiettivo del governatore Donato Toma è far partire la programmazione in modo sinergico e strategico. Dichiarazioni d’intenti riprese anche a livello nazionale dai portali specializzati, che hanno dato risalto all’evento che prende il via oggi a Termoli. «Avvieremo i lavori – ha spiegato – con l’ascolto di tutti gli stakeholder interessati a fare e ricevere turismo e cultura che – ha sottolineato – viaggiano sullo stesso binario».

Toma ha poi ricordato che, a differenza della passata legislatura, a questi settori è stata assegnata una specifica delega, tenuta del vice presidente della giunta e assessore, Vincenzo Cotugno, «che sotto questo profilo ha una vitalità enorme». «Da oggi si parte, c’è il calcio d’inizio – ha proseguito Toma – per arrivare al prossimo mese di aprile con il risultato di un piano strategico serio e un testo unico per il turismo dove tutti gli operatori possano attingere. In Conferenza delle Regioni abbiamo discusso del problema delle guide turistiche – ha concluso – e chiederemo un intervento governativo sulla normativa».

A tirare le fila della manifestazione odierna c’è la caporedattrice della Cultura dell’agenzia di stampa Ansa, Elisabetta Stefanelli. Dalle 16, si alterneranno i saluti istituzionali del vescovo e padrone di casa Gianfranco De Luca, del sindaco Angelo Sbrocca e dell’ambasciatore della Croazia in Italia Jasen Mesic. Relazione introduttiva affidata proprio al presidente della giunta regionale del Molise, Donato Toma, quindi parola al suo vice e assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno, che declinerà l’opportunità per il Molise.

Il programma:

PST 2017-2020 visione unitaria per lo sviluppo Turistico e Culturale dell’Italia

Francesco PALUMBO

Già Direttore Generale MIBAC e redattore PST nazionale

Turismo è Cultura…insieme sono sviluppo economico!

Claudio BOCCI

Presidente nazionale Federcultura

Strategie turistiche e interazioni locali e nazionali

Massimo OSTILLIO

Già Sottosegretario e Assessore regionale al Turismo Regione Puglia

PST Molise – Una nuova Governance per la nostra regione

Fabrizio SPALLONE

Sviluppo Italia Molise

ORE 17.30L’ACCESSIBILITA’ UNIVERSALE AL TURISMO

Il turismo nel programma di cooperazione Italia-Croazia

Emilio URBINATI

Autorità di gestione del programma Italia-Croazia

Accessibilità universale, dialogo interreligioso e interculturale per un nuovo modello di sviluppo turistico centrato sulle persone

Dino ANGELACCIO

Presidente Associazione ITRIA