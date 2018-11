Corruzione, corruttori e impunità: sindaci a rischio

TERMOLI. C’è una norma assurda che, ove mai dovesse finire con l’essere approvata, avrebbe conseguenze enormi sull’attuale ordinamento, stroncando le ‘carriere’ di tanti primi cittadini onesti. Difatti, sulla scorta dei contenuti del disegno di legge Bonafede (contro la corruzione), verrebbe a essere introdotto nell’ordinamento penalistico una causa di non punibilità per i reati contro la P. a.; e i Sindaci potrebbero essere chiamati a rispondere di corruzione soltanto sulla base di una denuncia del presunto corruttore che, peraltro, riferendo i fatti, si assicurerebbe l'impunità.



Naturalmente, dai banchi del Parlamento, la contrarietà vanta folti adepti. Soprattutto quelli del Pd, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia hanno parlato di una proposta portata avanti dalla maggioranza senza ragionarci sopra più di tanto. E questo sin dai tempi in cui se ne parlava in Commissione. La conseguenza è quella per cui si vorrebbe mettere sulla gratìcola tanti onesti amministratori, colpevoli solo di essere corretti, mettendoli a petto con un reato (traffico di influenze, unito all'applicazione della legge Severino) di cui non sono stati ancora ben definiti i contorni giuridici. In questo modo sarebbe facile consegnare un pubblico ufficiale, posto alla guida di un ente locale, tra le spire di una situazione da cui potrebbe uscire male, con tutto quello che potrebbe conseguirne sotto il profilo umano, sociale ed economico. Nella sostanza, dicono gli oppositori, si manderebbe al macero la presunzione di innocenza sostituendola con la tipologia contraria di presunta colpevolezza. La levata di scudi ha permesso di valutare meglio le cose, sia pure permettendo semplicemente di ‘scansare’ diversi emendamenti dell’opposizione (come la soppressione del traffico di influenze illecite).

In compenso l'Assemblea ha già provveduto ad approvare l'art. 2 del disegno, abrogativo delle norme del d.lgs. n. 216/2017 (di attuazione della riforma delle intercettazioni); quelle che vietano di captare le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni (od in altri luoghi di privata dimora) mediante l'inserimento di un ‘trojan’ da parte dell’operatore, quando non vi sia motivo di ritenere che si stia svolgendo un'attività criminosa. Un altro emendamento delle Commissioni rende obbligatorio pubblicare i dati di chi eroga ai partiti politici contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a 500 euro. Permane, dunque, questa soglia che, peraltro, la Lega avrebbe voluto innalzare a 2.000 nel corso dell'esame in sede referente. In compenso vengono estesi i casi in cui l'obbligo di pubblicità non vale. Cosicché riusciranno esenti dalle nuove disposizioni tutte quelle attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione ed alle iniziative del partito o del movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciare la ricevuta la cui matrice dev’essere conservata agli atti.

Nel frattempo la maggioranza ha proseguito i suoi incontri al fine di potere trovare l’accordo su di un ‘dietrofront’ che potrebbe intervenire in materia di clausole di non punibilità. Rimane da vedere se la correzione delle norme arriverà subito alla Camera oppure nel passaggio al Senato dove il d.d.l. approderà in aula dal 10 al 14 dicembre. Dopo l'incidente (che ha portato il Governo a cedere sull'emendamento di Catello Vitiello in materia di peculato), sarà l’Assemblea senatoria a mettere eventualmente una toppa sul buco, con la conseguenza che poi il disegno di legge dovrà tornare a Montecitorio per una terza lettura. E così i poveri Sindaci, che da un certo punto di vista non hanno mica torto, sperano di potere trarre un sospiro di sollievo.

Claudio de Luca